Im Jahr 1973 war die Verbindungsbrücke zwischen „Oberer und unterer Albrechtsgasse“ über die Zubringerstraße B210 errichtet worden. Seither hat der Zahn der Zeit deutlich an dem Übergang für Fußgänger und Radfahrer genagt.

Anfang des Jahres war sie nur eingeschränkt benutzbar, die Rampe für Räder oder Kinderwägen gesperrt, was für viel Unmut sorgte. Die Stadt ließ die beschädigten Betonelemente provisorisch mit einer Blechabdeckung verkleiden. Jetzt soll eine nachhaltige Sanierung erfolgen.

"Rampe praktisch komplett zerbröselt"

Baudirektor Michael Madreiter über das Problem: „Die betonierten Elemente der Rampe sind praktisch komplett zerbröselt.“ Seine Abteilung führte deshalb Gespräche mit dem für die Erhaltung der Brücke zuständigen Land NÖ, weil die Brücke über eine Landesstraße führt. Dort prüft man mehrere Möglichkeiten: Einerseits eine Sanierung des bestehenden Bauwerks, andererseits aber auch einen Neubau.

„Es kommt darauf an, was kostengünstiger und nachhaltiger ist“, sagt Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). Und auch eine Unterführung sei im Gespräch. Denn die derzeitige Brücke ist sechs Meter hoch, was eine beachtliche Steigung ergibt, die mit Rädern oder Kinderwägen nicht so einfach zu bewältigen ist. „Eine Unterführung müsste nur etwa vier Meter tief sein“, so Pröll.