„Die Tiere müssen sich wohlfühlen“, eröffnet Forschungsstations-Leiterin Petra Pesak die Gesprächsrunde bei der Einweihung des „grünen Klassenzimmers“ mit ihrem größten Anliegen.

Zum Hintergrund: Eine entscheidende Komponente bei der wissenschaftlichen Forschung der Kognitionsbiologie ist die Forschungsstation Haidlhof in Bad Vöslau, die von der Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien seit 2010 gemeinsam betrieben wird. Aufgebaut und genutzt wird die Station von drei international renommierten Forschungsgruppen rund um die Professoren Ludwig Huber (VetMeduni Wien, Messerli Forschungsinstitut), Thomas Bugnyar und Tecumseh Fitch (beide Uni Wien, Department für Kognitionsbiologie).

VP-Landesrat Ludwig Schleritzko erklärt bei der Feier sein Erscheinen: „Vor meiner Funktion als Finanzlandesrat war ich Geschäftsführer des Nationalpark Thayatal, wo es ein Gehege für Wildkatzen gibt. Heute ist Niederösterreich das Bundesland mit den zweithöchsten Ausgaben im Bereich der Forschung“. Applaus von den Besuchern, begleitet vom zustimmenden Plappern der Papageien in den umliegenden Gehegen.

Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) erinnert an die Geschichte des Haidlhofs: „Hier stand einmal ein Bauernhof mit Sägewerk, rund 80 Menschen haben am Haidlhof gelebt – und es gab sogar eine Schule“.

Infrastruktur konnte verbessert werden

Auch heute wird am Standort wieder gelernt. Mit einer Subvention des Wissenschaftsministeriums von 1,2 Millionen Euro konnte in den letzten Jahren die Infrastruktur der Forschungsstation um zusätzliche Büros, eine IT-Anbindung, sowie einen Hühnerstall und ein Testlabor erweitert werden.

Jetzt wurde ein „grünes Klassenzimmer“ realisiert, welches die Möglichkeit bietet, Vorträge, ökopädagogische Programme und Schulungen vor Ort abzuhalten. Es wird zusätzlich auch ein witterungsgeschützter, offener Raum geschaffen, um Besuchergruppen zu sammeln und im weiteren Verlauf der Führung zu unterweisen. In einem Ideenwettbewerb an der HTL Mödling haben die Schüler der Abschlussklasse unter Professor Franz Gross in Gruppen sechs Modellentwürfe erarbeitet und präsentiert. Das Modell „Bird Pavilion“ wurde zur Umsetzung ausgewählt. HTL-Direktor Harald Hrdlicka ist stolz auf seine Schüler: „Wir profitieren bei solchen Projekten in Form einer praxisbezogenen Ausbildung“.