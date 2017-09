„Die Vorgehensweise meiner Schule, dem Bundesrealgymnasium Bad Vöslau/Gainfarn ist sehr ungerecht und unprofessionell“, zürnt eine Schülerin. Was war passiert? Ihr Schulkollege hatte zwei Wiederholungsprüfungen zu absolvieren, scheiterte allerdings an einer der beiden. Die „Aufstiegsklausel“ sollte ihm nach einer Lehrerkonferenz dennoch erlauben, eine Schulstufe aufzusteigen. Später wurde diese Entscheidung revidiert, der Schüler sitzt derzeit zwar in der nächsthöheren Klasse, wartet aber auf Entscheidung des Landesschulrates, wie es mit ihm weitergeht.

Direktorin Claudia Liebl: „Wir sind mit den Eltern in engen Kontakt, es handelt sich hierbei leider um einen Sonderfall, der nur sehr selten eintritt“, erklärt sie die Verzögerung einer Entscheidung.

Wochenlang auf Beschluss warten

Wenn nämlich ein Schüler bereits in einem Fach einen Fünfer hatte – egal, ob das Schuljahr wiederholt wurde oder nicht – darf dieser in dem Fach, bei dem er negativ abgeschnitten hat, im Folgejahr nicht wieder mit einem „nicht genügend“ abschließen. „Das passiert bei uns sehr selten“, so Liebl.

„Kein Schüler hat die Qual, wochenlang auf so einen zukunftsentscheidenden Beschluss warten zu müssen, nur aufgrund eines Fehlers der Schule und obwohl ihnen das Aufsteigen schon gestattet wurde, verdient“, ist die Schülerin von einer Ungerechtigkeit überzeugt.

Direktorin Liebl zur Causa: „Die Entscheidung des Landesschulrates kann leider bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen. Der betreffende Schüler sitzt aber während dieser Zeit in ‚seiner‘ Klasse, damit er im Falle eines Aufstieges keine Unterrichtszeit versäumt“.