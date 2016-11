Rund 40 Mitglieder und Mandatare der Liste Flammer versammelten zur jährlichen Herbstklausur im Gasthaus Flackl-Wirt in Reichenau an der Rax, um zwei Tage lang fernab des Alltags Ideen und Projekte zu erarbeiten.

Örtlichen Entwicklungskonzept im Fokus

Schwerpunkt der Klausur waren Überlegungen zum örtlichen Entwicklungskonzept, das gemeinsam mit dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im kommenden Jahr 2017 überarbeitet und beschlossen werden soll. Bürgermeister Prinz dazu: „Dies sind bedeutende Instrumente für die künftige Entwicklung unserer Stadt.“

Neben den Überlegungen der Gemeinderatsfraktionen sowie der Grundlagenarbeit des örtlichen Raumplaners, soll im Sinne von Transparenz und Bürgerbeteiligung auch die Bevölkerung zur Mitarbeit eingeladen werden.

"Ressourcen gemeinsam nutzen"

Einig waren sich die Teilnehmer, dass der Liste Flammer weiterhin der soziale Schwerpunkt des Budgets erhalten bleibt. Im Hinblick auf Arbeitsplätze und Kommunalsteuer sei es aber auch besonders wichtig, gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken und die Ansiedlung neuer, umweltverträglicher Betriebe zu unterstützen.

Die Kooperationen mit den Nachbargemeinden sollen fortgeführt werden. Prinz: „Sowohl in Verbänden als auch mittels einzelner und spezieller Kooperationsvereinbarungen können Ressourcen gemeinsam genutzt werden und ähnliche Aufgaben mit den Partnern effizienter durchgeführt werden.“

So verweist er auf die Kooperation von Bad Vöslau mit Sooß und Kottingbrunn im Bereich der Musikschule. Da es in nächster Zeit einen Engpass bei Kindergartenplätzen geben werde, wolle man auch hier mit Sooß zusammenarbeiten, wo eine Kindergartengruppe leer steht.

Verkehrslösung im Zentrum angestrebt

Beim Thema Verkehr sprach man sich für ein attraktives, verkehrsberuhigtes Zentrum aus. Nur wäre die Lösung nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Denn so Prinz: „Die Bundesstraße 212 ist für die Stadtgemeinde nicht frei verfügbar. Jede Art der Verengung im Zentrum für die Autos hätte die Verdrängung des Durchfahrtsverkehrs in die umliegenden ruhigen Wohngebiete zur Folge.“ Gemeinsam mit allen Fraktionen soll der Verkehrsausschuss Experten zur weiteren Analyse einladen. Ein Schwerpunkt seien auch Parkmöglichkeiten im Zentrum zur Förderung der innerstädtischen Wirtschaft.

Ebenso wurden aktuelle Bauprojekte in der Stadt besprochen. So wird in Kürze das Siegerprojekt für das betreute Wohnprojekt in der Bahnstraße (ehemalige Gärtnerei Chwala) präsentiert. Für das „Junge Wohnen“ in der Geymüllerstraße soll 2017 ein Bauträgerwettbewerb durchgeführt werden.

Stadtrat Thomas Mehlstaub berichtete von den Belastungen, die Bund und Land NÖ „an die Gemeinden abwälzen, gleichzeitig den Gemeinden immer mehr Geld kosten sowie neue Aufgaben aufbürdet“. Dies werde auch 2017 der Fall sein. Dennoch sei wieder ein positiver Rechnungsabschluss zu erwarten: „Das Budget 2017 wird ausgeglichen sein. Vorhandene Schulden können heuer und nächstes Jahr weiter abgebaut werden“, so Mehlstaub.