Bad VÃ¶slau

Alexander Steinmeyer hat sein Mandat bei der „Liste Flammer“ im Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Als sein Nachfolger wurde nun Christian Flammer angelobt. Steinmeyer über seine Gründe: „Im Zuge meiner Anstellung in der Gemeinde in der Tourismusabteilung lege ich mein Mandat zurück. In meiner neuen Position kann ich weiterhin bestmöglich und überparteilich das Leben und die Zukunft in Bad Vöslau mitgestalten, was mir auch als Gemeinderat immer ein wichtiges Anliegen war.“

Seit 2003 in der Liste Flammer

Christian Flammer ist 49 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Gainfarn. Seit 26 Jahren ist der Sohn von Altbürgermeister und Listengründer Alfred Flammer in Bad Vöslau selbstständig tätig – zunächst viele Jahre in der Gastronomie und nun als Immobilienberater. Er arbeitet seit 2003 in der Liste Flammer mit, ist Obmann des Elternvereins der VS Gainfarn und Mitglied des Vereins Vöslauer Wirtschaft VÖWI.

„Seit meiner Kindheit lebe, wohne und arbeite ich in Bad Vöslau, hier ist mein Zuhause. Politik war und ist in meiner Familie ein wichtiges Thema, darum freue ich mich umso mehr gestaltend daran teilnehmen zu können“, so der neue Mandatar.

Nach 10-jähriger Tätigkeit als Klubobmann übergab Stadtrat Alexander Majewski seine Aufgaben an seinen bisherigen Stellvertreter Gemeinderat Thomas Schneider. Sein Stellvertreter als Klubobmann ist ab nun Gemeinderat Andreas Brokx. Die Mitglieder und Mandatare der Liste Flammer wählten die neuen Klubobmänner einstimmig in ihre Funktionen.