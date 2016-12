Bad VÃ¶slau

Wie immer bei Gemeinderatssitzungen in Bad Vöslau, war der Besucherandrang wieder sehr hoch. Neben dem Voranschlag galt das Interesse der beabsichtigten Umwidmung von Gründen als Bauland Betriebsgebiet-Aufschließungszone, für einen möglichen Firmensitz der Firma Schlumberger (die NÖN berichtete).

Bis auf die Stimmen der Grünen waren alle übrigen Fraktionen dafür, für die Betriebsansiedlung der Firma Schlumberger die Umwidmung von 100.000 m Grünland vorzubereiten. Die Debatte wurde hitzig geführt. So beklagte sich Grünen-Stadträtin Eva Mückstein, dass die Liste Flammer „offensichtlich die Order ausgegeben“ habe, „die Grünen und ihre Argumente in Grund und Boden zu reden. Manchmal braucht man schon ein sehr dickes Fell“, so Mückstein.

Laut Bau-Stadtrat Harald Oissner (Liste Flammer) würden hingegen Mückstein und die Vöslauer Grünen zum Thema Schlumberger „insgesamt 11 unwahre Behauptungen verbreiten“. Dies sei für Oissner „ein unfassbarer Negativrekord und zweifellos bewusste Methode ihrer populistischen, destruktiven und nun auch wirtschaftsfeindlichen Politik“.

Grüne sehen Gebiet als grüne Lunge bedroht

Die Grünen bleiben beim Vorwurf, dass der Bürgermeister Schlumberger „mit einem unterwürfigen Brief eingeladen“ habe, „sich in Bad Vöslau anzusiedeln, ohne auch nur irgendwelche Informationen zu haben, wie die Expansions- und Umsiedlungspläne der Firma aussehen“. Die Grünen sehen zwei Problemfelder – einerseits die Befürchtung, dass Expansionspläne zu mehr Schwerverkehr am Goldeck führen und dass das umzuwidmende Gebiet als „grüne Lunge, Pufferzone und Erholungsgebiet“ bedroht sei.

Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) warf den Grünen vor, sich „gegen eine positive Entwicklung in unserer Stadt“ zu stellen. Er gab zu bedenken, dass egal, wo Schlumberger künftig den neuen Standort bauen wolle, der benötigte Flächenbedarf „auf der grünen Wiese“ immer der Gleiche sein würde. Auch die traditionelle Kellerei am Goldeck würde die gleichen Verkehrsauswirkungen haben, wenn von dort aus eine andere Gemeinde angefahren würde.