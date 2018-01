Wie viele Vöslauer sicher schon gehört haben, hat die Pächterin Renate Schütz den Vertag der Vöslauer Hütte gekündigt. Sie wird ihren wohlverdienten Ruhestand mit Ende April dieses Jahres antreten.

Auf der Suche nach einer würdigen Nachfolge sind nach der Ausschreibung, aus knapp 30 Interessenten, drei für in Frage kommende Bewerber ausgewählt worden, erzählt Naturfreunde-Obmann Gerhard Schiemer. „Ende des vergangenen Jahres konnten sich diese dann einem Teil des Vorstandes präsentieren. Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen, wir denken aber, eine für unseren Verein gute Entscheidung getroffen zu haben. Ab Mai 2018 werden Heidi und Friedrich Hruska aus Pressbaum starten. Mit Erfahrung und viel Engagement werden sie die Hütte in unserem Sinne weiterführen“ ist sich Schiemer sicher.

Betten für müde Wanderer kommen

Die neuen Pächter sind familiär vorbelastet: Sowohl deren Geschwister als auch die Eltern betrieben bereits verschiedene Hütten, nicht unähnlich der Vöslauerhütte. „Auch ich habe dort in jedem Bereich gearbeitet, vom Service über die Küche bis zur Bar“, kann Friedrich Hruska auf einem breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Obmann Schiemer erklärt, warum die Wahl auf das Paar gefallen ist: „Wir wollen den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten – andere Bewerber wollten Zu-und Umbauten am Berg realisieren. Unser Wunsch war, dass wir nicht monatelang auf einer Baustelle sitzen. Die Art und Weise, wie Renate Schütz die Hütte geführt hat, war ja erfolgreich – und ihre Nachfolger, Heidi und Friedrich Hruska haben vor, sie auf die selbe Weise auch in Zukunft weiterzuführen“.

Nächtigungen auf Vöslauer Hütte wieder möglich

Neu-Pächter Friedrich Hruska ergänzt im Gespräch: „Ein paar kleinere Adaptionen wird es natürlich geben, so wollen wir im hinteren Raum die Sitzbänke rausnehmen und gegen Tische und Stühle austauschen, um hier flexibler zu sein“. Eine Neuerung – oder besser Wiedereinführung – wird es auch auf Wunsch des Naturvereins aber geben: „In Zukunft kann man auf der Vöslauerhütte auch wieder nächtigen“, verrät Hruska seine Pläne. Vier Zweibettzimmer und zwei Schlafsäle mit bis zu 20 Plätzen werden ab Mai den müden Wanderern zur Verfügung stehen.