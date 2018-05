In der Gesamtwertung konnte Wirth den 54. Platz von 163 Teilnehmern, mit 203 von 216 möglichen Punkten erreichen. Das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold stellt die höchste Stufe in der Bewerbsausbildung in Niederösterreich dar.

Die Prüfung dauert den ganzen Tag und besteht aus den folgenden Disziplinen die zum Teil praktisch, schriftlich und auch mündlich abgeprüft werden:

- Ausbildung in der Feuerwehr - Berechnen – Ermitteln – Entscheiden

- Brandschutzplan

- Formulieren und Geben von Befehlen

- Fragen aus dem Feuerwehrwesen

- Führungsverfahren

- Praktische Einsatztätigkeiten

- Verhalten vor einer Gruppe

Nach dem Bewerb, der den ganzen Tag dauerte, ging es zur Siegerverkündung. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich von den Leistungen der Kameraden und Kameradinnen begeistert.