Bad VÃ¶slau

Im überfüllten Festsaal des Rathauses hat am Freitag der anerkannte Hobby-Heimatforscher Johann Redl sein Buch über die Siedlung „Haidlhof“ präsentiert.

Schon in seiner Begrüßung erwähnte Bürgermeister Christoph Prinz eher unbekannte Informationen zur ehemaligen Meierei. So waren in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts mehr als 300 Menschen beschäftigt und es wäre heute der größte Betrieb von Vöslau.

Redl versuchte dann, unterstützt von Lichtbildern, einen genaueren Eindruck zu vermitteln. So war Haidlhof im 18. Jahrhundert eine kleine Ortschaft. Erst mit der Meierei, einem Dampfsägewerk und einer chemischen Fabrik, die Baumharz verarbeitet hat, erreichte Haidlhof einen wirtschaftlichen Höhepunkt.

Außerdem hatte die Forstwirtschaft mit dem Gut Merkenstein einen besonderen Stellenwert. Fixpunkt damals wie heute ist das 105 Jahre alte Haidlhofer Gasthaus. Besonders anschaulich ist ein Modell um 1945, das vom ehemaligen Bewohner Heinrich Schöberl und seiner Partnerin Augustine Brötzenberger gebaut wurde.

Das Buch ist nicht nur eine Fundgrube lokaler Geschichte, sondern wird auch mit fachkundigen Beiträgen ergänzt. Es ist in der Bürgerservicestelle um 11 Euro zu erwerben.