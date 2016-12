Bad VÃ¶slau

Auf Hochtouren läuft die Erweiterung der Bike&Ride-Kapazität in Bad Vöslau. Teile der Anlage sind bereits in Betrieb, die Gesamtfertigstellung des Parkdecks soll im Frühjahr 2017 erfolgen.

In zwei Bauetappen erfolgt der Ausbau der Park&Ride-Anlagen links und rechts der Bahn. Am ersten Baufeld wird in einem ersten Schritt die Kapazität der bestehenden Anlage erhöht. Während der Bauphase ist für eine Reihe von Ersatzparkplätzen gesorgt. Im kommenden Jahr werden sich die Arbeiten auf die zweite Etappe konzentrieren und in den Bereich der Castelligasse verlagern. Nach Abschluss der Arbeiten stehen insgesamt knapp 380 Pkw-Stellplätze – darunter vier für E-Parken, zwei für Familien und acht für Behinderte – und 330 Zweirad-Stellplätze am Vöslauer Bahnhof zur Verfügung.

Das Projekt ist Teil des Übereinkommens zur Umgestaltung von Bahnhöfen und der Errichtung von P&R-Anlagen zwischen Ministerium, Land NÖ und ÖBB. Die Investitionen für die P&R-Erweiterung belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro, wobei die ÖBB-Infrastruktur AG 50 Prozent der Kosten trägt. Das Land Niederösterreich übernimmt 45 und die Stadt Bad Vöslau beteiligt sich mit fünf Prozent. Im Jahr 2013 wurden bereits rund 4,2 Millionen Euro in Modernisierungsmaßnahmen investiert.