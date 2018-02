Showmotions wurde im Jahr 2008 von Julia Bruckner und Andrea Girsch gegründet. Was mit einer Musical-Revue begann, bildete sich im Laufe der Jahre zu einem bunten Strauß an Produktionen mit ganz eigenem Charakter.

Einerseits gibt es die beliebten Jugend-Musicals der Truppen Kreaktiv, Mixicals und den Musikids wie „Herzenswunsch“, „Ein Sommernachtstraum“ oder „Von Fitties und Schalffis“. Diese haben sich im Laufe der Zeit vor allem dadurch ausgezeichnet, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Stücke selbst entwickeln und so die Möglichkeit haben, die für sie relevanten Themen zu behandeln.

Viele Produktionen in zehn Jahren

„Wir können mittlerweile auf eine beachtliche Zahl an Vorstellungen zurückblicken und freuen uns besonders, dass wir uns immer weiter entwickelt haben und es immer noch tun“, berichtet der Vorstand des Vereins. „Wenn uns vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass wir einmal eine Produktion in der alten Kammgarnfabrik Bad Vöslau spielen werden, hätten wir ihn wohl ausgelacht. Heute freuen wir uns, dass wir vor keiner Idee zurückschrecken und weiter bemüht sind, Theater an Orte zu bringen, an denen es niemand vermutet hätte.“

Zur Zeit entwickeln die Jugendtruppe „Kreaktiv“ und die brandneue Laienschauspielgruppe ihre eigenen Produktionen mit dem langgedienten Leading-Team von Showmotions. Aber auch auf ein neues Stationentheater und neues von den Weibsbildern darf man 2018 gespannt sein. Mit 10 Jahren ist der Verein also noch lange nicht müde.