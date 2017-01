Bad VÃ¶slau

Am 30. Dezember kam es im Bereich einer Bahnunterführung im Stadtgebiet von Bad Vöslau zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache prallten in den Nachmittagsstunden zwei Autos frontal ineinander. Beim Eintreffen der beiden Rettungsfahrzeuge aus Bad Vöslau befand sich noch eine Person in einem der schwer beschädigten Fahrzeuge.

PKW wurde mit Ladekran von der Fahrbahn entfernt

Um die verletzte Frau schonend aus dem Wagen retten zu können, entschieden sich die Rettungssanitäter zu einer Rettung mittels Spineboard. Nur kurze Zeit später traf die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau mit zwei Gruppenfahrzeugen am Unfallort ein und begann mit den Bergungsarbeiten der beteiligten Unfallfahrzeuge. Der Einsatzleiter entschied sich aufgrund der schweren Beschädigungen, das Lastfahrzeug der FF Schönau an der Triesting nachzufordern. Mit dem Ladekran konnten die beiden Pkw von der Fahrbahn entfernt und gesichert auf einem Parkplatz abgestellt werden.

Abschließend wurde von den Feuerwehreinsatzkräften noch die Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Bei diesem Zusammenstoß wurden insgesamt zwei Personen verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.