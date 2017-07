„Junges Wohnen“ in Baden bezogen: 29 Einheiten mit eigenem Park. Stefan Szirucsek: „Baurechtszins bewusst niedrig.“

Den Traum für junge Menschen vom eigenen Wohnen macht in Baden nun die Wohnbaugenossenschaft Alpenland Wirklichkeit. Am Freitag wurden die ersten 29 Einheiten im Stadtteil Leesdorf übergeben, unmittelbar an einem 3.200 Quadratmeter großen Park.

Alpenland-Obmann Norbert Steiner: „Wohnbau für junge Menschen muss vier Punkte erfüllen: Er muss leistbar sein, flexibel auf geänderte Lebenssituationen reagieren können, innerstädtisch liegen und guten Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz bieten. Das Projekt erfüllt alle Ansprüche“. Er bedanke sich bei der Gemeinde für den günstigen Baurecht-Grund.

Ideale Wohnungen für junge Menschen

Das Projekt ist der erste von drei Bauabschnitten auf insgesamt 8.360 m . Das Gebäude wurde viergeschoßig gebaut, mit einer innen liegenden Erschließung, die über Lichtkuppeln belichtet ist. Es wurden 29 Wohnungen in einer Größe von 54 bis 60 m errichtet. Alles was sich junge Menschen von den ersten vier Wänden wünschen sei hier Standard, listet Steiner auf: Tiefgarage, SAT-Anlage, Balkone, Kinderwagenplatz, Spielplatz, Fahrradraum – alles barrierefrei. Im Erdgeschoss liegt ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche, der auch für Partys genutzt werden kann.

„Das sind ideale Wohnungen für junge Menschen in Baden mit kleinem Budget, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Die Förderung des Landes hilft dabei, preiswert und trotzdem sehr komfortabel zu wohnen“, betont Wohnbaulandesrat Karl Wilfling. Bürgermeister Stefan Szirucsek ergänzt: „Damit diese Wohnungen als Starterwohnungen besonders günstig vergeben werden konnten, hat die Stadt den Baurechtszins bewusst niedrig angesetzt.“

Weitere zwei Bauteile im Anschluss an das Junge Wohnen werden noch im Sommer 2017 in Bau gesetzt. Hier werden nebenan neun Reihenhäuser für Betreubares Wohnen sowie im Gebäude der ehemaligen Psychiatrie 29 Wohnungen für betreutes Wohnen realisiert. Außerdem ist die Alpenland für das Projekt „Wohnquartier Spitalsgärten“ verantwortlich, wo in den nächsten Jahren weitere 290 Wohneinheiten geplant sind, die NÖN berichtete.