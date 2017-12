Am Rande der Eröffnung des modernisierten Kundenzentrums der Wiener Lokalbahnen (WLB) konnte die NÖN in Erfahrung bringen, dass bis 2025 auch von Baden aus, alle 7,5 Minuten eine Bahn nach Wien fahren werde.

Der ursprüngliche Zeitplan 2021 könne aufgrund der Komplexität nicht eingehalten werden. VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek und WLB-Vorstandsdirektorin Monika Unterholzner zeigten sich zuversichtlich, dass es 2025 soweit sein werde. Umfangreiche Vorbereitungen laufen. Bislang ist von Baden aus ein 15-Minuten-Takt gültig. 7,5 Minuten sind es erst ab Wr. Neudorf.

Umfangreiche Vorbereitungen laufen

Der Umbau des Kundenzentrums in Baden wurde in Partnerschaft mit dem Land NÖ finanziert. Bei der Eröffnung erklärte Verkehrslandesrat Karl Wilfing, VP, dass sich Niederösterreich „klar zur Bedeutung der Regionalbahnen als nachhaltige und kostengünstige Alternative zum Pendler- bzw. Individualverkehr bekenne. Daher investiere man bewusst in die Infrastruktur.

Wilfing: „Für die Badner Bahn haben wir zusammen mit dem Bundesland Wien ein eigenes Investitionsprogramm, das für die laufende Modernisierung dieser für die Region unersetzlichen Bahn sorgt.“ Ein persönlicher, barrierefrei und zentral zugänglicher Kundenbereich sei „genau das richtige Zeichen zur Förderung dieser zukunftsträchtigen Infrastruktur.“

Mehr als 35.000 Menschen wählen täglich die Badner Bahn

„Die Badner Bahn verbindet als einzige Regionalbahn Österreichs die Zentren zweier wichtiger Kulturstädte. Mehr als 35.000 Menschen täglich wählen die Badner Bahn“, erläutert Monika Unterholzner.

Als bundesländerübergreifende Regionalbahn sei die Badner Bahn eine der wesentlichsten Pendler-Verbindungen zwischen Wien und Niederösterreich. „Viele Fahrgäste schätzen die persönliche Ansprache und die Möglichkeit ausführlicher Information an einem Ort. Daher freut es uns, dass die WLB ihren Kunden auch in Zeiten fortgeschrittener Digitalisierung dieses persönliche Service anbietet“, sagte VP-Bürgermeister Szirucsek.