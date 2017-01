Eine Institution am Wenzelspitz im Stadtteil Weikersdorf ist seit 31. Dezember Geschichte. „Feinkost Miglitsch“ wird nur mehr bis 5. Jänner als Poststelle geöffnet sein.

16 Jahre lang hat Dagmar Miglitsch gemeinsam mit ihrem Mann Harald das seit 1967 bestehenden Geschäft geführt, nach seinem überraschenden Tod im Vorjahr stand für sie fest, nur mehr bis Jahresende weiterzumachen und dann den Ruhestand anzutreten. „Alleine war es nicht zu schaffen“.

Am letzten Tag fanden sich zahlreiche Stammkunden und Freunde ein, um sie zu verabschieden. Als gemeinsames Geschenk haben sie Dagmar Miglitsch einen Gutschein für „zwei Tage Faulenzen“ geschenkt, in einem Hotel im Loipersdorf in der Steiermark.

Arbeitstag begann um 4:00 und endete um 21:00 Uhr

Dagmar Miglitsch. | Fussi

Sie gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die Arbeit war hart: Jeden Tag um vier Uhr aufstehen und alles herrichten, damit die Kunden gleich in der Früh bestens versorgt sind. In der Mittagspause wurde Behördenwege erledigt und Lieferungen durchgeführt. Am Nachmittag war bis 18.30 Uhr offen. Zur Ruhe kam sie nie vor 21.30 Uhr. Dennoch: „Es waren schöne Jahre!“ Aus vielen Stammkunden sind Freunde geworden. Um die Zeit danach mache sie sich keine Gedanken. „Ich habe zwei Enkelkinder und viele Freunde, mit denen ich mich treffen möchte.“

Bedanken möchte sich Miglitsch neben ihrer Familie und Freunden bei der Stadtgemeinde, ohne deren Subvention für die Poststelle das Geschäft nicht gegangen wäre, „weil die alten Leute wegsterben und die jungen kommen nicht mehr her“. Nur einen Abschiedsflohmarkt werde sie noch machen, der Zeitpunkt steht noch nicht fest.