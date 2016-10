110 Goldringe im Wert von 36.000 Euro und acht Uhren erbeutete den Mann bei dem Überfall. Nachdem er in einem Park seine Waffe hergezeigt hatte, klickten schon wenige Tage später die Handschellen.

Nicht zum ersten Mal: Der 39-Jährige ist bereits elffach vorbestraft und wurde erst wenige Tage vor dem Raub aus einer Haft entlassen. Am Tag nach der Enthaftung kaufte er bereits um halb acht Uhr morgens legal eine Gaspistole in einem Geschäft.

Angeklagter geständig: "Bereue Tat zutiefst"

Zunächst soll der Angeklagte die Tat bestritten haben - bei seinem Strafprozess zeigte er sich aber geständig. Er habe zwei Kinder, die er gerne einmal wieder sehen möchte. Er bereue die Tat zutiefst. "Wieso kaufe ich mir dann in der Früh am Tag nach meiner Haftentlassung eine Waffe?" zweifelte die Richterin an.

Der Schock bei den Opfern saß auch beim Prozess noch immer tief - als sie in den Saal gerufen wurden, weinte eine der beiden, die zweite konnte ihre Tränen auch nicht mehr unterdrücken. Der Angeklagte wendete nicht nur den Blick ab, sondern drehte ihnen den Rücken zu.

"Sehen Sie sich an, was Sie da angerichtet haben!"

"Drehen Sie sich um - sehen Sie sich an, was Sie da angerichtet haben! Die beiden leiden nicht nur in der Minute, die beiden leiden nachhaltig!" forderte die Richterin den Angeklagten auf, den Opfern in die Augen zu schauen.

Der Badener Kriminalbeamte, der dabei war, als der Angeklagte geschnappt wurde, meinte daraufhin zur Richterin, dass den Opfern geholfen wäre, wenn sich der Mann entschuldigen würde. Dieser Aufforderung folgte er schließlich. Die Frauen nahmen die Entschuldigung zur Kenntnis.

Der Schöffensenat verurteilte den Mann zu acht Jahren Haft. Er nahm das Urteil an, Staatsanwalt Udo Kremnitzer bat um Bedenkzeit - das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.