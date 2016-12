Die Tourismusbilanz für 2015/16 fällt erfreulich aus: „Es ist das beste Tourismusjahr seit 2008“, freut sich VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek. 412.169 Übernachtungen entsprechen einem Plus von 8,2 Prozent. Bei den Ankünften wurde mit 72.643 ein Plus von 7,4 Prozent erzielt.

Szirucsek führt den anhaltenden Erfolg auf verschiedene Faktoren zurück: Einerseits die Kooperation mit dem Land Niederösterreich im Gartensommer, sowie ein florierender Kongress-, Seminar- und Veranstaltungstourismus, andererseits Kapazitätserweiterungen im Gesundheitstourismus.

Gartensommer sorgte für Steigerungen

Besonders der Gartensommer mit der „Die Gartenmanie der Habsburger“ führte zu messbaren Steigerungen. So verzeichnete die gewerbliche Hotellerie in Baden im Juni und Juli ein Plus von 20,4 Prozent bei den Übernachtungen. Ähnlich sei es im September und Oktober bei der Genussmeile Thermenregion Wienerwald sowie dem Weinherbst. Szirucsek:

„Durch die enge Kooperation mit dem Land Niederösterreich sowie der Badener Tourismuswirtschaft ist es gelungen, einen positiven Trend einzuleiten, den wir gemeinsam mit unseren Partnern wie dem Wienerwald Tourismus auch in den kommenden Jahren nachhaltig verfolgen werden.“

Die wichtigsten Märkte für die Badener Hotellerie bleiben weiterhin Österreich, Deutschland und Russland. Tourismusstadträtin Erna Koprax (VP): „Der Focus auf Österreich und die intensive Bearbeitung der Nahmärkte war die richtige Entscheidung.“ So wurde auf dem heimischen Markt ein Plus von 1,6 Prozent erzielt. Der Rückgang auf dem russischen Markt durch die Rubelkrise konnte fast gestoppt werden. Weiters zeigen Rumänien (+56,7%) und die Ukraine (+34,95%) eine ausgezeichnete Entwicklung. Zu den Top 10 in Baden zählen auch Ungarn, Polen, Schweiz und die USA. Generell sei laut Koprax der Trend zur 4-Stern-Kategorie (+7,5%) zu bemerken.

Nächste Schlüsselprojekte in Planung

Als Erfolgsfaktor werden die Investitionen angesehen. Die nächsten Schlüsselprojekte seien die Entwicklung des Grandhotels Sauerhof zum 5* Gesundheitshotel sowie Modernisierung von Hotel Schloss Weikersdorf mit dem Zubau eines Zimmertraktes. Tourismusdirektor Klaus Lorenz hebt „die großartige Zusammenarbeit der Tourismuswirtschaft in der Stadt“ hervor. „Wir leiden nicht mehr am Preisdumping von Wien.“ Den Rückgang beim Privatzimmeranteil führt er auf den Verlust einiger Betriebe zurück, wie der Wiener Firma „Star Appartement“. Insgesamt sei die „Tendenz zur höheren Hotellerie“ deutlich.