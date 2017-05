…„Die Erinnerung des morgigen Tages“ – so lautet der Titel der kommenden Ausstellung in der Kunstvereins-Galerie (Beethovengasse). Andreas Dworak, Julia Haugeneder, Catherine Ludwig und Michael Niemetz stellen aus. Somit ist die zweite Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins im heurigen Jahr den vier neuen Mitgliedern gewidmet.

Julia Haugeneders: Ihre Werke sind kinematographisch wirkende Bildkompositionen und sie spielt mit der Zweidimensionalität. Die Formen orientieren sich dabei an, aus der Druckgrafik kommenden Teststreifen bis hin zu Zensurbalken.

Catherine Ludwig: Sie unternimmt einen Rückblick in die Zukunft und seit einigen Jahren widmet sie sich vor allem der Untersuchung von Freizeitphänomenen verschiedener Generationen und Kulturen und den damit verbundenen Inszenierungsmechanismen. Sie untersucht Zeiträume und Freiräume und fragt: „Wie viel Raum, wie viel Freiraum haben wir in unserer Freizeit wirklich und wie gehen wir mit dem (Frei-)Raum, den die Natur abseits des urbanen Lebens uns schenkt, um?“

Michael Niemetz: Hannah Bruckmüller über die Arbeit von Michael Niemetz: „Seine Arbeiten bewegen sich auf einem Terrain, das sich im Faszinosum des alltäglich Vertrauten gründet und dabei die kunsthistorische Expertise schwungvoll auf eine Achterbahn jagt. Die Perfektion des Maschinellen trifft auf die Performanz des Situativen. Niemetz schafft das mit einer überraschenden Simplizität und seine Kunst hat einen ironischen Unterton.

Andreas Dworak ist 1957 in Wien geboren und schaut auf eine lange künstlerische Arbeit und Ausstellungstätigkeit zurück. Viele Projekte und Stipendien hat er genützt, um seinen Ausdruck zu schärfen und zu verändern.

Bis 25. Juni zu sehen