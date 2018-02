Es soll ein „Fest für die ganze Familie“ werden, heißt es seitens der Wiener Lokalbahnen. Die Rede ist vom 130 Jahr-Jubiläum der Badener Bahn, die im Vorjahr mit 12,5 Millionen Fahrgästen einen neuen Rekord aufstellte.

Konkret wird die Öffentlichkeit am 21. März in die neue Remise in Wien-Inzersdorf eingeladen, wo die Waschstraße, eine Ausstellung historischer Züge und vieles mehr angesehen werden können. Außerdem wird Musik geboten, es stehen Live-Acts auf dem Programm und auch fachkundige Führungen über das Betriebsgelände dürfen nicht fehlen. Für den Festakt haben sich mit SPÖ-Stadträtin Ulli Sima und ÖVP-Landesrat Karl Wilfing auch zwei prominente Politiker angekündigt.

Als besonderes Zuckerl ist es Schülern, Kleinkindern sowie erwachsenen Begleitpersonen sowie Senioren möglich, zwischen 9 und 18 Uhr gratis mit der Badener Bahn zwischen der Wiener Oper und Baden Josefsplatz zu fahren, wie Beate Schilcher die NÖN Baden informierte. Einem gelungenen Fest steht daher wohl nichts mehr im Weg!