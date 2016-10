Der Mann wurde bei dem Unfall am Samstag gegen 22.00 Uhr nicht verletzt, sein Wagen aber schwerbeschädigt. Ein Alkotest beim in Baden wohnhaften Moldawier ergab einen Wert von 1,8 Promille, berichtete die Stadtpolizei am Montag.

Der Unfall hatte sich in der Ferdinand Pichler Gasse ereignet. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, zudem wird er angezeigt.