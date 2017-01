Doris und Bernhard Würfel gehen auf Expansionskurs. Derzeit laufen auf Hochtouren Umbauarbeiten in der ehemaligen Stiefelkönig-Filiale, Rathausgasse 12, die seit über einem Jahr leer steht. Mitte März soll dort ihr Concept Store Cube‘s M neu eröffnen.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?“

Die Stiefelkönig-Filiale war im Vorjahr schon als möglicher Standort für die Kaffeehauskette Aida oder den Fleischereibetrieb Radatz im Gespräch, daraus wurde aber nichts. Doris und Bernhard Würfel war hingegen die gute Lage des Geschäftes immer schon ins Auge gestochen. Sie hatten Expansionspläne Richtung Wien, dachten sich dann aber angesichts des leer stehenden Geschäftslokals: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?“

Vor kurzem wurden die Verträge unterzeichnet und die Umbauarbeiten gestartet. Die Kunden dürfen sich ab Mitte März auf das bewährte Cube‘s-Sortiment freuen, ergänzt um einen bislang nicht bedienten Bereich – den der Herrenmode.

Daraus leitet sich auch der Namen M ab – „Mode, Must Have und Man“. Es handelt sich um eine Erweiterung des erst vor zwei Jahren eröffneten Cubes‘s M2 in der Rathausgasse 8, das auch nach der Neueröffnung des Stores M unverändert wie bisher mit reiner Damenmode bestehen bleibt.

"Baden hat Potenzial"

Aufgelassen wird hingegen der kleine Shop in der Frauengasse, mit Deko & Geschenken, der aber dann im neuen Concept Store Cube‘s M integriert wird. Um nicht zu viel Ware übersiedeln zu müssen, gibt es vom 2. bis 5. Jänner einen Abverkauf in der Frauengasse mit 50 Prozent Ermäßigung auf alle lagernden Artikel.

Die Würfel sind nun schon seit 17 Jahren in Baden mit ihren Geschäften tätig. „Wir kommen beide aus dem Handel“, berichtet Bernhard Würfel. Doris Würfel war bei einer internationalen Textilkette im Merchandising tätig sowie in der Möbelbranche, und er ebenso für eine internationale Kette als Einkäufer. „Gemeinsam haben wird dann 2002 den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft.“

Beide sind von Baden als Einkaufsstadt überzeugt: „Baden hat eine gewisse Eigenständigkeit. Wir haben von unseren Kunden gehört, dass sie hier gerne einkaufen, weil es nicht überall das Gleiche gibt, sondern viele individuelle Geschäfte, alle in gutem und sauberen Zustand.“ Bernard Würfel ist sich sicher: „Baden hat Potenzial“. Auch die „Marke Baden“ erachte er als wichtiges Instrument.

„Die Projekte sind damit professioneller geworden, das finden wir positiv.“ Lob kommt von ihm auch über die neu eingeführte „Baden-Card“. Im Heurigen Weinachtsgeschäft konnten einige Gutscheinkarten verkauft werden. „Das ist ein gutes Projekt!“ Siehe auch Seite 4 & 8