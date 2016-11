Er lebt in einem Wohnheim in Baden, erhält 40 Euro Taschengeld pro Woche und kam nach Österreich, um den Greueltaten des Krieges zu entkommen. Das erzählte ein Iraker im Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt, wo er sich wegen Suchtgifthandels verantworten muss. In seiner neuen Heimatstadt soll er sich am Bahnhof als Dealer betätigt haben. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erhob deshalb Anklage gegen ihn. Bei einem der Deals war er von einem Polizisten beobachtet worden.

„Das stimmt so nicht“, beteuerte der Angeklagte jedoch entrüstet. Es stimmt, dass er selbst Cannabis konsumiere. „Ich habe im Krieg ein Bein verloren und leide nach den traumatischen Ereignissen an Schlafstörungen. Das Cannabis hilft mir dabei, die Schmerzen zu lindern und wieder besser zu schlafen“, lautete die Erklärung des Irakers.

Polizist als Zeuge geladen

Die Richterin hakte nach: „Wie können Sie sich mit 40 Euro Taschengeld in der Woche Cannabis leisten?“ Der Angeklagte meinte, dass sein einziger Luxus Pepsi sei. „Aber da komme ich mit zwei Litern im Monat aus. Vodka trinke ich zwar auch gerne, aber da werde ich immer eingeladen“, lautete seine Erklärung.

Auch beim Konsum von Cannabis sei er sparsam. Er rauche jeden Tag einen Joint, benötige dafür aber nur ein Gramm in der Woche. „Seien Sie mir nicht böse, aber mit einer derart homöopathischen Dosis, scheint es mir nicht sehr plausibel, dass das zur Schmerzlinderung eingesetzt werden kann oder gegen Schlafstörungen hilft“, zeigte sich die Richterin skeptisch.

„Das Cannabis bekomme ich auch geschenkt, weil ich den Dealern mit meiner Behinderung leid tue“, so der Angeklagte. Dass er als Gegenleistung die Drogen am Bahnhof in Baden „verteilt“ habe, stritt er vehement ab. Der Polizist, der ihn dabei jedoch beobachtet haben soll, wird als Zeuge geladen. Zu seiner Anhörung wurde die Verhandlung vertagt.