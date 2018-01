Das Schaffen von Jobs für Langzeitarbeitlose, die 50 Jahre oder älter sind – das hat sich, kurz und knapp erklärt, die Aktion „20.000“ zum Ziel gesetzt. Baden wurde für die Aktion als Modellregion ausgewählt...

Kam mit dem Abänderungsantrag durch: Gemeinderat Gottfried Forsthuber (ÖVP). | NOEN, zVg

...doch die Fortsetzung der Aktion ist keineswegs in Stein gemeißelt, ist doch mittlerweile eine neue Bundesregierung im Amt. Weil sich die Badener SPÖ sorgte, dass das Projekt nicht in Verlängerung gehen könnte, stellte sie einen Dringlichkeitsantrag. Die NÖ Landesregierung solle daher die Regierung auffordern, die Aktion in ihrer jetzigen Form fortzuführen.

Die Dringlichkeit wurde dem Antrag zwar stattgegeben, doch schließlich stimmten ÖVP, Grüne, NEOS, FPÖ sowie die Liste „Wir Badener“ für den Abänderungsantrag der ÖVP, Wolfgang Pristou (frei) enthielt sich, die SPÖ und die Mandatare Dobner, Hofbauer und Mezsaros-Bartak (alle parteifrei) stimmten dagegen. SPÖ-Parteiobmann Markus Riedmayer ärgert das, denn der ÖVP-Antrag „untergräbt die eigentliche Intention der Resolution“, da sie „mit der Linie der Regierung“ einhergehe.

ÖVP verteidigt die Vorgehensweise.

Für Gemeinderat Gottfried Forsthuber war die Aktion „eine gute Idee und ein wichtiger Fingerzeig auf ein Problem“, er meint aber auch: „Wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017 wurde die Aktion 20.000 beschlossen und mit rund 800 Millionen Euro ausgestattet. Es geht also um sehr viel Geld. Ich bin der Meinung: Das ist es wert, einen zweiten Blick drauf zu werfen.“

Außerdem tue man in NÖ ohnehin mehr im Kampf gegen Arbeitslosigkeit als in anderen Ländern – Forsthuber verweist auf den Beschäftigungspakt bis 2020, der gemeinsam mit Sozialpartnern, Arbeiterkammer und AMS beschlossen wurde. Die Regierung solle daher aufgefordert werden, die für die Aktion 20.000 bereitgestellten Mittel auch künftig „in beschäftigungsfördernde Maßnahmen zu investieren“.