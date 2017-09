Die unbekannten Täter brachen nach Angaben der Stadtpolizei in der Nacht auf Freitag in eine Buchhandlung, ein Reisebüro und ein Lokal auf dem Hauptplatz und in der Rathausgasse ein. Auch je ein Geschäft in der Wassergasse und am Josefsplatz waren ihre Ziele.

Den Einbruch in die Buchhandlung hatte ein Zeitungszusteller angezeigt. Ihm war in den frühen Morgenstunden die offen stehende Eingangstür aufgefallen. Im Zuge der Erhebungen durch die Stadtpolizei wurde festgestellt, dass auch in ein Lokal auf dem Hauptplatz eingebrochen worden war. Freitagvormittag ging zudem die Anzeige der Filialleiterin eines Reisebüros in der Rathausgasse ein.

Die Täter erbeuteten lediglich einen Laptop in dem Lokal. In den beiden Geschäften machten sie keine Beute, so die Stadtpolizei. Schaden sei vorwiegend durch das Abdrehen der Türzylinder entstanden. Die Anzeigen zu den beiden weiteren Einbrüchen bearbeitet die Polizeiinspektion Baden.