Der langjährige Direktor der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Baden, Hofrat Erich Müller, hat vor Kurzem seinen 87. Geburtstag gefeiert. Im Jahr 1931 in Baden geboren, hat er nach seiner Matura am Gymnasium Biondekgasse an der Hochschule für Welthandel studiert, 1953 das Studium mit dem akademischen Grad "Diplomkaufmann" abgeschlossen und im Anschluss noch das Studium der Wirtschaftspädagogik absolviert.

1955 ist er als Sondervertragslehrer in den Schuldienst eingetreten und zwar in der vormaligen städtischen Handelsschule Baden, wurde dann vom Bund als Lehrer übernommen und zum Direktor ernannt. Bis zur Fertigstellung der Bundeshandelsakademie in der Mühlgasse 1978 waren die jeweiligen Klassen anfänglich im Gymnasium Biondekgasse, dann im Pfarrschulgebäude und in der Schule in Leesdorf untergebracht.

Molkerei-Grundstück in der Mühlgasse für Bundeshandelsakademie

Nachdem auch der damalige VP-Bürgermeister Viktor Wallner, „bei dem ich 1949 in Deutsch maturiert habe“, von der Dringlichkeit eines eigenen Schulgebäudes überzeugt war, erwarb die Stadtgemeinde das ca. 18.000 m große Molkerei-Grundstück in der Mühlgasse, übertrug dieses dem Bund, der im Rahmen des Leasingbauprogrammes das Vorhaben umsetzte. Vorausgegangen dazu sind umfangreiche Planungen „unter anderem sind der damalige Stadtbaudirektor Reichert, Architekt Lorber vom Architekturbüro Nemetz-Lorber und ich nach Deutschland gefahren, um Schulen zu besichtigen. Darauf basierend wurde dann der Raum- und Funktionsplan vom Unterrichtsministerium umgesetzt, wobei das bei uns übliche Stammklassensystem ,jedem Schüler seine Stammklasse‘ beibehalten wurde, der Bau selbst aber nach dem amerikanischen Fachklassensystem, mit weiten Bewegungsflächen und riesiger Aula, erfolgte“.

„Wir waren die erste höhere Schule mit einer Fünftagewoche“

Dem nicht genug, hat der umtriebige Direktor anlässlich der Übersiedlung in die Mühlgasse auch gleich einen Schulversuch unter Einbeziehung der Fünftagewoche gestartet. „Wir waren die erste höhere Schule mit einer Fünftagewoche“, erklärt der zweifache Vater heute noch stolz. Die Schule ist dann „unheimlich gewachsen“, Anfang der 80er-Jahre gab es 650 Schüler in 25 Klassen und 50 akademisch gebildete Lehrer.

1983 hat der Direktor noch schnell die Handelsakademie für Berufstätige gegründet und in seinem letzten Dienstjahr 1996 die elektronische Datenverarbeitung in seiner Schule eingeführt.

„Ich bin dem kaufmännischen Schulwesen mit Leib und Seele verbunden“, hält Hofrat Müller fest „und habe sehr gute Mitglieder des Lehrkörpers gehabt“. Für all seine Leistungen ist ihm bereits mit 50 Jahren der Hofratstitel verliehen worden. Das Land Niederösterreich hat ihn mit dem Großen Ehrenzeichen für seine Verdienste geehrt, die Republik mit dem Großen und dem Goldenen Ehrenzeichen. Die NÖN gratuliert zum Geburtstag auf das Herzlichste!