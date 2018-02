Die Pädagogische Hochschule NÖ bietet erstmals in Kooperation mit der Stadt Baden eine Sommerhochschule für Jugendliche der 5. bis 8. Schulstufe an. Diese findet in der letzten Sommerferienwoche (27. bis 30. August) von Montag – Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr statt.

Workshops im August

Themenorientierte lernbezogene Workshops vormittags werden von kreativ-sportlichen Workshops nachmittags abgerundet. Unter den themenbezogenen Workshops finden sich beispielsweise ein Schulradioworkshop, Pop- und Musicaltanz, Hits aus Baden, Architektur, Programmieren und Roboterbauen, Theater- und Kurzfilmworkshop. Im kreativ-sportlichen Bereich gibt es zum Beispiel Ballsport an Land und an Wasser, Jonglierbälle & Co, Batiken, die Erstellung eines eigenen Schwungtuchs und Musikalisches.

Sommerhochschule ist kostenlos

Die Teilnahme an der Sommerhochschule ist kostenlos. Zu Mittag besteht die Möglichkeit zu einem günstigen Mittagessen in der Mensa. Die beiden Verantwortlichen für die Koordination der Sommerhochschule, Kerstin Zechner und Bernd Steiner, freuen sich über das vielfältige Angebot und hoffen auf viele teilnehmende Jugendliche: „Vielleicht kennen sie unseren tollen neuen Campus schon vom Vorbeigehen. Jetzt laden wir die Jugendlichen ein, um studentische Luft zu schnuppern und Spaß zu haben. Wir machen junge Menschen ‚fit 4 highschool‘.“