Der algerische Asylwerber, der laut Aussendung der Stadtpolizei von Montag im Vorjahr wegen Fahrraddiebstahls angezeigt und verurteilt worden war, wurde über Antrag der Staatsanwaltschaft in das Gefangenenhaus Wiener Neustadt eingeliefert.

Einem Kriminalbeamten der Stadtpolizei war der 43-Jährige aufgefallen, der mit einem Fahrrad zum Bahnhof gekommen war und sich an einem der dort abgestellten Räder zu schaffen machte, bevor er sich mit beiden Gefährten auf den Weg Richtung Pfaffstätten machte. Der Verdächtige wurde im Kreuzungsbereich der Dammgasse mit der Wienerstraße angehalten. Da er laut Polizei keine Angaben zur Herkunft der Fahrräder machen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. In Folge kam er in das Gefangenenhaus Wiener Neustadt.

Stadtpolizei Baden

Die Besitzer der Fahrräder konnten noch nicht eruiert werden. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden (Tel. 02252/400-435 oder polizei@baden.gv.at) zu melden.