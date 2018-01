Am Sonntagvormittag nützte sie die Gelegenheit der kurz offenstehenden Balkontüre um ihren Besitzern auszubüchsen. Diese endeckten die Ausreißerin dann im dichten Geäst eines Baumes, in ca. zehn Metern Höhe. Sämtliche Lockversuche scheiterten daraufhin. Nach Mittag baten die Besitzer dann die Feuerwehr um Hilfe.

Die eintreffende Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt erkundete die Lage und entschied sich die Rettung mit einer dreiteiligen Schiebeleiter vorzunehmen. Diese konnte aber wegen der zu geringen Baumstammstärke nur auf einen unmittelbar danebenstehenden zweiten Baum in Stellung gebracht werden. Ein speziell ausgebildeter Feuerwehrmann stieg auf und versuchte unter zusätzlicher Eigensicherung „Mau-Mau" am Nachbarbaum zu ergreifen.

Dieses gelang jedoch erst nach einigen Versuchen, da sich der kleine Ausreißer zuerst an den Ästen und in Folge dann auch am gesicherten Feuerwehrmann festkrallte. Ein weiterer Feuerwehrmann stieg ebenfalls auf, um die junge Main Coone-Katze in luftiger Höhe in eine Transportbox zu bekommen. Am Boden wieder sicher angekommen konnte dann „Mau-Mau" an ihre Besitzerin übergeben werden.

Mehr Infos über die FF Baden-Stadt unter www.ffbs.at