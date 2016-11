Mit Polizeihubschrauber und Diensthund suchte die Exekutive am Freitag nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Doch während sein Komplize gefasst werden konnte, gelang dem Unbekannten die Flucht.

Der Inhaber einer Gärtnerei in der Elisabethstraße war am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden in seinem Betrieb beschäftigt und bemerkte gegen 4 Uhr zwei in der Habsburgerstraße an einen Zaun angelehnte Fahrräder. Das kam dem Mann verdächtig vor, er alarmierte daher die Stadtpolizei. Mehrere Streifen rückten sofort aus. Ein Beamter fuhr mit einem Zivilwagen in die Elisabethstraße, um den Eingang zur Gärtnerei zu überprüfen. Dabei entdeckte er zwei Männer auf einem Garagendach.

Auf freiem Fuß angezeigt

Als die beiden den Zivilwagen sahen, flüchtete einer sofort in einen Garten, der andere sprang auf die Straße. Dieser, ein 40-jähriger georgischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Baden, konnte sofort festgenommen werden. Nach dem zweiten Flüchtigen wurde gemeinsam mit der Bundespolizei eine Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt waren, eingeleitet. Trotzdem konnte der Mann unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer offensichtlich vorhatten, in eine Villa neben der Gärtnerei einzubrechen. Dabei wurden sie gestört. Bei dem festgenommenen Georgier wurde verschiedenes Einbruchswerkzeug gefunden. Er hatte aber weder Diebesgut bei sich, noch fanden die Beamten welches in seiner Unterkunft. Daher wurde er vorerst nur auf freiem Fuß angezeigt.