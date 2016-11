Das Helenental ist Naherholungsgebiet für viele Badener. Doch Anrainer der Helenenstraße klagen seit Jahren über Verkehrs- und Umweltbelastung.

268 Unterschriften gesammelt

„Trotz Geschwindigkeitsbeschränkung rasen viele mit über 70 km/h durch das Ortsgebiet“, so Josef Svetlik, der daher begonnen hat, Unterschriften zu sammeln. „268 Anrainer, die alle in dem betroffenen Ortsteil wohnen, haben unterschrieben“, so Svetlik.

Schon seit Jahren machen sich Bürgerinitiativen für eine Entlastung der Helenenstraße stark. Nicht ernst genommen fühlt sich Hans Schwinghammer, der mit seinen Anliegen auch den ehemaligen Bürgermeister Kurt Staska (ÖVP) konfrontiert hat. „Wir wurden immer auf die Bezirkshauptmannschaft als zuständige Behörde verwiesen“, so Schwinghammer.

"Nicht ernst genommen"

Von der Bezirkshauptmannschaft fühlt sich der Initiator der Unterschriftenaktion, Josef Svetlik „scheinbar nicht ernst genommen“. Fakt ist, dass schon in den letzten Jahren regelmäßige Verkehrszählungen, Tempokontrollen sowie ein Durchfahrtsverbot für LKW durch das Helenental verordnet wurden.

Nur „Ziel- und Quellverkehr“ zu den Gemeinden Baden, Alland und Heiligenkreuz ist erlaubt. Die Bürgerinitiative „Rettet das Helenental“ verlangt nun eine Tempobeschränkung innerhalb des Stadtgebietes auf 30 oder 40 km/h. Weiters eine stärkere Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkungen und eine regelmäßige Überprüfung des bestehenden Nachtfahrverbotes für LKW.

50 Unterschrifte fehlen

Stadtrat Jowi Trenner von der Bürgerliste „wir badener“, der beim Pressetermin im Publikum war, will die Anrainer mit einem „Allparteien-Dringlichkeitsantrag“ unterstützen. „Ich bin überzeugt, dass auch der neue Bürgermeister Stefan Szirucsek die Anliegen der Bürger unterstützen wird“, meint er. Und will bis zur Gemeinderatssitzung am Dienstag alle Parteien von einem gemeinsamen Antrag überzeugen.

Dem Initiativantrag der Bürgerinitiative fehlen rund 50 Unterschriften, damit das Thema zwingend im Gemeinderat behandelt wird. „Wir haben wirklich nur Betroffene unterschreiben lassen und nicht Badener aus anderen Ortsteilen“, so der Initiator. Es gehe „nicht um eine populistische Maßnahme“.

Sowohl Bürgermeister Stefan Szirucsek (VP) als auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) versichern, die Anrainer zu unterstützen. „Natürlich, wir sind auf ihrer Seite, bisher hat nur niemand mit uns Kontakt aufgenommen.“ Man stehe in Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft und dem Land NÖ, denn die Landesstraße liege nun einmal nicht im Verantwortungsbereich der Stadtgemeinde, betonen die beiden.