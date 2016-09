„Dass ich das letzte Mal ausgesteckt habe, erfüllt mich schon ein bisserl mit Wehmut“, gesteht Malermeister Hans Gschiegl. Hat er doch 43 Jahre lang in der Gartengasse Wein im Nebenerwerb ausgeschenkt. Sein Großvater Michael Schütz hatte im Jahre 1933 den Heurigen gegründet, ab 1949 betrieben dann seine Eltern nebenberuflich Weinbau.

Hans Gschiegl übernahm den Winzerbetrieb 1973. Schon in seiner Jugend musste Hans Gschiegl fleißig im elterlichen Weinbaubetrieb mithelfen. „Besonders das Jäten (Entfernen von jungen Trieben) in den Stockkulturen war eine zermürbende Arbeit“, erinnert er sich. Bis ins Jahr 1980 stand bei Winzerfamilie Gschiegl noch eine alte Baumpresse im Einsatz und die blauen Trauben wurden mit der Hand mühsam gerebelt. Einst haben in der Gartengasse bis zu drei Heurigen ihren Wein gleichzeitig ausgeschenkt.

Musik mit Akkordeon und „Singender Säge“

„Nur in vier Häusern von 36 wurde nicht ausgesteckt“, erinnert sich Hans Gschiegl an die Weinhauer Kassecker, Zeidler, Buchart, Ramberger, Felbermayer, Knotzer, Pfleger, Hofschuster, Hirschmann, Habres oder Fahnler.

Da man beim Heurigen Gschiegl schon immer Wert auf Gemütlichkeit gelegt hat, engagierte man seinerzeit einen Musikanten, der die Gäste mit dem Akkordeon unterhielt und als besondere Draufgabe seine „Singende Säge“ zum Einsatz brachte. Neben den Weingenießern aus der näheren Umgebung kamen sonntags auch gern Gäste aus Wien mit der Südbahn angereist oder Prominenz wie Gerhard Tötschinger, Christiane Hörbiger oder Gerhard Ernst.

Jetzt gerade ist man dabei, die letzte Ernte unter anderem von den Harterberger Rieden „Bärenschwanzel“, „Eichwald“ und „Auf der Weide“ einzubringen. Diese Ernte wird aber nicht mehr „eingefüllt“, sondern an die Winzergenossenschaft abgeliefert, berichtet Hans Gschiegl.