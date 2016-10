Einen ganz besonderen Gast konnten Tourismusdirektor Klaus Lorenz und die Leiterin der Abteilung Museen, Ulrike Scholda, in Baden begrüßen. Die Japanerin Reiko Yamada, eine der letzten Überlebenden des Atombombenabwurfs in Hiroshima, setzt sich gemeinsam mit anderen der sogenannten „Hibakushas“ für eine nuklearwaffenfreie Welt ein und war in dieser Mission in Wien zu Gesprächen im Rahmen der UNO.

Die Badenerin Heather Wokush, die Reiko Yamada schon seit Jahren begleitet, brachte sie auch nach Baden. „In Japan genießt die neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven einen ganz besonderen Stellenwert und wird traditionell sogar zum Neujahrsfest gespielt“, weiß Klaus Lorenz.

Deshalb empfing Tourismusstadträtin Erna Koprax (ÖVP) Reiko Yamada im Beethovenhaus in der Rathausgasse. „Frau Yamada war selbst Präsidentin der Beethovengesellschaft in Tokyo. Sie betonte im persönlichen Gespräch vor allem die völkerverbindende Wirkung der Kultur und zeigte sich begeistert über die moderne Präsentation des Genies Beethoven und dies sogar in japanischer Sprache“, so Koprax.