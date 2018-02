Fünf Landtagsabgeordnete vertreten in den kommenden fünf Jahren den Bezirk Baden: Neben Christoph Kainz und Josef Balber (beide ÖVP) sind dies Karin Scheele (SPÖ) und Helga Krismer (Grüne). Neu dabei ist Helmut Hofer-Gruber, seit 2015 Gemeinderat in Baden und Wirtschaftssprecher der NEOS in NÖ. Mit der NÖN sprach der designierte Abgeordnete über seine neue Funktion.

NÖN: Herr Hofer-Gruber, die NEOS sind künftig mit drei Mandataren im Landtag vertreten. Haben Sie sich realistische Chancen gemacht, in den Landtag einzuziehen?

Helmut Hofer-Gruber: Ich habe damit gerechnet, dass wir den Einzug schaffen und eine gute Chance auf drei Abgeordnete haben.

Das Ziel, in den Landtag zu kommen, haben Sie erreicht. Ein weiteres Ziel, die Absolute der ÖVP zu brechen, nicht. Wieso?

Unser Ziel war der Einzug, das ist mehr als erreicht. Dass, wenn es NEOS und Grüne in den Landtag schaffen, die ÖVP dann die Absolute verliert, hat für mich die Wahlarithmetik ergeben. Das ist aber jetzt ganz knapp nicht so – primäres Ziel von uns war es aber nicht.

Hat Sie etwas am Wahlergebnis überrascht?

Positiv überrascht hat mich, dass das prognostizierte Kopf an Kopf-Duell von SPÖ und FPÖ nicht stattgefunden hat. Dass die ÖVP die Absolute wieder geschafft hat, führe ich darauf zurück, dass sich Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau, ÖVP, Anm.) von ihrer politischen Sozialisierung, die ja im System Pröll-Strasser stattfand, medial loslösen konnte.

Baden hat künftig fünf Abgeordnete zum Landtag, ist also gut vertreten. Was bringt es einem Badener, dass mit Ihnen nun auch ein NEOS-Vertreter dort sitzt?

Ich glaube, es geht darum: Wer NEOS wählt, tut das vor allem aus inhaltlichen Überlegungen. Ich bin recht bescheiden: Ich glaube nicht, dass mich die Leute alle persönlich gewählt haben, es geht um die Sache: Es gibt eine Wählerschicht, die liberale Politik möchte, die – was uns von den Grünen unterscheidet – eine Achse vom Gemeinderat über den Landtag in den Nationalrat bildet. Genau das bieten wir an.

Ist für Sie schon klar, welche Themenschwerpunkte Sie im Landtag betreuen werden? Oder wird das erst geklärt?

Das kommt erst. Wir wissen ja im Moment noch nicht, welche Ausschüsse es genau geben wird. Ich bin im Landesteam der NEOS ja Wirtschaftssprecher. Mein Bereich wird also sehr stark im wirtschaftlichen Sektor angesiedelt sein, das ist ziemlich klar.

Im Wahlkampf gab es Diskussionen zwischen den NEOS und den Grünen, wer denn jetzt tatsächlich die „echte“ Kontrollpartei ist. Die Grünen haben sich ja gestört gefühlt, dass von den NEOS gesagt wurde, man wolle Kontrolle in den Landtag bringen. Wodurch unterscheidet sich also die Kontrolle zwischen Grünen und Neos – oder wird da auch vieles gemeinsam unternommen werden?

Es kann gar nicht genug Kontrolle in diesem Land geben, aber es gibt ja kein Monopol. Kontrolle und Transparenz, das ist den Grünen sehr wichtig, keine Frage. Uns geht es besonders um sinnvolle Verwendung von Steuergeld. Wir sind gegen undurchsichtige Vergaben, wo die Willkür entscheidet. Kontrolle sollte ein positiver Begleitfaktor sein, dass das Geld dorthin kommt, wo es auch hin soll. Es gibt bestimmt Themen, wo wir gemeinsam agieren, es wird aber auch Themen geben, wo wir nicht zusammenfinden. Wir lehnen aber Vorschläge von anderen nicht grundsätzlich gleich ab!

Sie arbeiten in der Stadtregierung auch gemeinsam mit Helga Krismer zusammen, die ja auch im Landtag sitzt – wird das die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden irgendwie verändern?

Wir konnten bis dato die Badener Anliegen und die Landespolitik trennen. In der Zusammenarbeit in Baden wird sich also nicht viel ändern.

Ihr Parteivorsitzender Mathias Strolz prägt seine Bezeichnung „Fürsten der Finsternis“ für Landeshauptleute. Ist Johanna Mikl-Leitner eigentlich auch so eine Fürstin für Sie?

Mathias Strolz meinte auch, Mikl-Leitner könne „Hanni, die Helle“ werden. Wir werden sehen, ob sie das, was sie jetzt versprochen hat, auch einhält.

Sie sind Vater von zwei Kindern. Würden Sie diesen eigentlich empfehlen, sich politisch zu engagieren?

Politik ist der Platz, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und darum sollten wir uns alle kümmern, weshalb wir uns schon engagieren sollten. Bevor ich bei den NEOS war, war ich als Leserbrief-Schreiber aktiv. Mir ist wichtig, dass sich junge Leute für Politik aktiv interessieren – das würde ich also schon sehr begrüßen!

Wie werden Sie künftig Politik, Familie und Job unter einen Hut bringen?

Da kommt mir mein fortgeschrittenes Alter zugute – und dass ich selbstständig bin. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen, die Politik jedenfalls wird einen größeren Raum einnehmen als bisher.

War für Sie der Rücktritt von FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer ein notwendiger Schritt?

Es war notwendig und auch verspätet. Es geht nicht nur darum, was ihm vorgeworfen wird, sondern darum, dass er nicht mehr beide Hände frei hat, um Politik zu machen. Die Diskussion jedenfalls gilt es zu führen, denn Rituale und Anschauungen aus dem 19. Jahrhundert – damit sollte man heute keine Politik machen!

Sind Sie einer, der Kompromisse sucht – oder der auch mal auf den Tisch hauen kann?

Ich bin sicher einer, der Kompromisse sucht. Was ich nicht gerne habe, ist, wenn man in eine Verhandlung geht und vorher schon alles ausschließt oder eingrenzt. Ich habe natürlich klare Vorstellungen, wie liberale Politik aussehen sollte – und wenn mir etwas nicht passt, dann erhebe ich schon meine Stimme. Ich bin aber kein Streithansl!