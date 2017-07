Gerfried Koch vom Klima- und Energiereferat der Stadtgemeinde freut sich, dass die Klimamodellregion Baden „ein ambitioniertes Klimaschulen-Projekt vom Klimafonds genehmigt bekommen“ habe. Im kommenden Schuljahr werden die Schwerpunkte „Lebensstil, Konsum und Ernährung“ im Zusammenhang mit dem Klimawandel in drei unterschiedlichen Schultypen mit Projekten, Aktionen und Maßnahmen behandelt. 105 Schüler und 9 Pädagogen aus der Volksschule Weikersdorf, dem BRG Biondekgasse und der HLA Baden werden sich unter der Koordination des Energiereferats mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen.

Ziel des Programms ist es, mit den Schülern Projekte durchzuführen, die das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels schärfen und auch Lösungskonzepte erarbeiten. „Denn die Basis für die tausenden Entscheidungen, die ein Mensch in seinem Leben treffen muss, wird in jungen Jahren gelegt“, weiß Koch. Mit Klimaschulen leisten Klimamodellregionen einen Beitrag zur langfristigen Verhaltensänderung bei Kindern. Klima- und Energiethemen ziehen in den Schulalltag ein – und damit auch in den Lebensalltag der Familien.

Durch nachahmenswerte Projekte werde Wissen aufgebaut, das in den Klima- und Energiemodellregionen auch gelebt wird. Das Badener Klimaschulenprojekt mit 14 Umsetzungsmaßnahmen wurde zur Gänze genehmigt und wird vom Klimafonds mit 22.000 Euro gefördert. In den letzten vier Jahren haben 258 Schulen österreichweit teilgenommen.