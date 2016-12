Jetzt kommen zwar erst einmal die Weihnachtsferien, aber danach dauert es nicht mehr lange, dann sind auch schon die Semester- und Sommerferien schon wieder da. Und was braucht man da ganz besonders notwendig? Richtig, eine Ganztagsbetreuung, am besten wo man auch Theater spielen kann.

„Nachdem die Nachfrage an den ferien.spiel-Wochen der Biondekbühne vergangenes Jahr so groß war, bietet die Bühne für Neugierige dieses Mal neben zwei Wochen im Sommer erstmals auch in den Semesterferien eine Ganztagsbetreuung mit Theater für Kinder im Alter von 6-10 Jahren an“, fasst Gregor Ruttner, Geschäftsführer der Biondekbühne zusammen.

Das besondere Angebot daran ist die lange Betreuungszeit der Kinder von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, inklusive Mittagessen und Jause am Nachmittag. Das ist ein hilfreicher Ersatz für alle berufstätigen Eltern. Und die Kinder sind bestens betreut, schlechtes Gewissen der Eltern zahlt sich also erst gar nicht aus: „Zwischen den Theaterproben steht ein eigenes Team für die Freizeitgestaltung und Freizeitbetreuung bereit“, so Ruttner. Die Mottos sind dabei „Die Geschichtenfabrik“, „Seefahrt“ und „Bewegung-Musik-Theater“. Die Teilnahme ist auch erschwinglich: 150 Euro pro Kind und Nase, Verpflegung inbegriffen. www.biondekbuehne.at