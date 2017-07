Im Stadttheater war tagsüber wieder heftiger Baustellenlärm zu hören. Grund: Die Bestuhlung wird komplett erneuert. Die alten ausgesessenen Sitze weichen neuen modernen Supersitzen. Ab der nächsten Vorstellung kann man in den neuen Sitzen schon Platz nehmen. Geschlossen wird auch der Mittelgang, was vereinzelt schon im Vorfeld zu Kritik führte. Wie es ankommt, wird sich demnächst weisen.

Und weil man alte Dinge, die noch durchaus ihren Zweck erfüllen können, nicht mehr einfach auf den „Mist“ schmeißt, werden die alten Theatersessel verkauft: „Die etwas in die Jahre gekommenen alten und geschichtsträchtigen Theaterstühle, die mit Sicherheit einige Theateranekdoten erzählen könnten, können jetzt erworben werden“, preist Theater-Chefin Martina Malzer an. „Mit dem Kauf eines Theaterstuhls können wir weitere Investitionsprojekte der Bühne Baden realisieren“, hofft Malzer. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Bestellungen, deshalb „nicht lange zögern.“ Wer einen Stuhl ergattert hat, kann ihn ab August in den Theaterwerkstätten in Traiskirchen abholen.

Online-Bestellung: www.buhenbaden/theaterstuhl.at