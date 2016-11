Diese Nachricht schlug in der SPÖ Baden ein wie eine Bombe. Gemeinderat Marcus Meszaros-Bartak soll neuer Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes NÖ (SWV) werden. Er wurde als Nachfolger für den scheidenden Chef Günter Ernst nominiert, der zur Wahl im Februar nicht mehr antritt. In Baden schütteln die Genossen die Köpfe, denn hier wurde Meszaros-Bartak als SP-Klubobmann abgesetzt und aus dem Gemeinderatsklub ausgeschlossen, nachdem er von Unregelmäßigkeiten in der Parteikasse gesprochen und Vorsitzenden Markus Riedmayer zum Rücktritt aufgefordert hatte.

Eine Prüfung der Kassa habe aber keinerlei Unregelmäßigkeiten ergeben, betonte SP-Landtagspräsident Franz Gartner bereits im Juli. Von der nunmehrigen Entscheidung im SWV sei er überrascht, sagt er. „Ich habe mit Verwunderung davon erfahren. Denn Präsident Ernst weiß von den Entwicklungen in Baden. Mir gefällt das gar nicht.“

„Entscheidung aller Bezirke des SWV NÖ“

Er vermute „einen Alleingang von Günter Ernst“, da auch die Landes-SPÖ-Spitze nicht informiert worden sei. Gartner könne sich eine Zusammenarbeit eines SWV-Präsidenten Meszaros-Bartak mit der SPÖ im Bezirk Baden „nur schwer vorstellen“.

Günter Ernst bestätigt auf NÖN-Nachfrage die einstimmige Nominierung Meszaros-Bartaks durch Landespräsidium und Landesvorstand. Sie sei auf Ernsts Vorschlag erfolgt. „Ausschlaggebend dafür waren das Engagement und die Arbeit als Vorstandsmitglied und Branchenexperte auf Landesebene und auch in der Wirtschaftskammer NÖ für die Unternehmer und für die kleinen und mittleren Betriebe“, betont er. „Diese gemeinsame Entscheidung aller Bezirke des SWV-NÖ ist sehr erfreulich.“ Und er stellt klar: „Zu den Reaktionen einzelner Bezirke möchte ich keine Stellungnahme abgeben, möchte aber betonen, dass der SWV NÖ als Vertretung der kleinen und mittleren Unternehmen sich vor allem deren Anliegen verpflichtet sieht.“

Badens SP-Chef Riedmayer ist „entsetzt“, wie er sagt. „Ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Es ist auf jeden Fall sehr unsolidarisch uns gegenüber.“ Er hoffe auf ein Umdenken im Vorstand, sagt Riedmayer. „Denn Meszaros-Bartak hat die Funktionäre der Bezirkspartei beschimpft. Ihn jetzt zum Präsidenten zu machen, würde dem SWV schaden – und auch der Partei.“

Marcus Meszaros-Bartak war leider trotz mehrfacher Versuche der NÖN nicht für eine Stellungnahme erreichbar.