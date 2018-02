"Mühlbach mit Müllbach" verwechselt und Mist entsorgt .

Laut der Stadtpolizei soll eine Frau aus Baden den "Mühlbach mit Müllbach verwechselt" und Abfall in dem Gewässer entsorgt haben. Die Verdächtige wurde am Dienstag auf frischer Tat ertappt, so die Exekutive am Donnerstag.