Gemeinsam mit WienStrom hat die Stadtgemeinde im neuen ÖBB-Parkdeck am Bahnhof sechs weitere Ladestationen für Elektroautos geschaffen. „Im Zusammenspiel von öffentlichem Verkehr und Elektrofahrzeugen liegt die Zukunft“, begründet Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne). Und Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) ist zufrieden: „Die gute Kooperation wurde mit dem Ausbau der E-Ladestationen weiter gefestigt.“

Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl: „Im Verkehr liegt in den nächsten Jahren das größte Potenzial, CO zu sparen und Energie effizient einzusetzen. Insgesamt haben wir im Großraum von Wien 440 Ladestationen in Betrieb.“ Der motorisierte Verkehr verursacht rund 35 Prozent der CO -Emissionen in Baden.

Das soll sich ändern. „Wir haben in den letzten Jahren den Ausbau der E-Ladestellen vorangetrieben“, so Krismer: „Mittlerweile gibt es 14 öffentliche, und neun Kunden-Ladestationen. Sieben davon betreibt die Stadtgemeinde selbst. Die neuen am Bahnhof sind mit einer Anschlussleistung von 11 Kilowatt ausgestattet.