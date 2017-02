Parken auf einem Gehsteig ist verboten. Nachzulesen in Paragraf 8 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Dennoch wird der Gehsteig vor dem Kriegerdenkmal am Pfarrplatz immer wieder als Abstellfläche für Fahrzeuge genutzt.

"Zu wenig Parkplätze in unmittelbarer Nähe"

Vor allem bei größeren Veranstaltungen in der Innenstadt und während Vorstellungen im Stadttheater. Bislang sei das von der Polizei geduldet worden, sagt die Pfaffstättner Theaterbesucherin Ilona Reiterer. Am 3. Februar fand sie nun jedoch – wie all jene, die illegal am Pfarrplatz geparkt hatten, einen Strafzettel an ihrer Windschutzscheibe vor.

„Es gibt in unmittelbarer Nähe zu wenig Parkplätze und aus diesem Grund wurde den Besuchern die Möglichkeit gegeben, hier zu parken“, meint Reiterer. Sie mutmaßt: „Scheinbar ist das aber von der Gemeinde jetzt nicht mehr gewollt. Scheinbar will man die Besucher, die mit dem Auto anreisen, verärgern und nimmt dafür auch in Kauf, dass etliche Besucher sich überlegen, ihre Abos zu kündigen und nach Wien auszuweichen.“

„Zufahrt freihalten für die Feuerwehr“

Auch Waltraud und Ingomar Sassmann klagen: „Wir waren in einer gelungenen Aufführung von ,Madame Pompadour‘ und haben uns gut unterhalten. Aber die gute Laune ist bei uns und unseren Freunden verflogen, als wir nach dem Ende der Vorstellung ein Strafmandat vorfanden.“

Der Wagen war, wie rund weitere 15, mit zwei Rädern am Gehsteig abgestellt. „Wir sind seit 30 Jahren Abonnenten und ebenso lange wurde das Parken während der Vorstellung geduldet“, meint das Ehepaar Sassmann. Und fragt sich: „War es diesmal ein übereifriger Beamter oder ist das generell nicht mehr gestattet? Dann sollten das Stadttheater oder die Stadtgemeinde in Parkplätze investieren, denn bei Vorstellungen herrscht stets akute Parkplatznot.“ Und sie regen an: „Es wäre hilfreich, wenn das Stadttheater die Besucher vor Vorstellungsbeginn auf die veränderte Situation hinweisen könnte.“

Bürgermeister Stefan Szirucsek (VP) betont, es handle sich um keine Anordnung der Stadt. „Aber es gibt nun einmal die Straßenverkehrsordnung und in diesem Bereich geht es vor allem um die Feuerwehrzufahrt zum Schulgebäude. Auch außerhalb der Unterrichtszeiten kann ein Brand ausbrechen und dann muss den Einsatzkräften die Zufahrt möglich sein.“

Die Polizei überwache dies. Und: „Es kann natürlich vorkommen, dass die Beamten von jemandem verständigt werden, den das Parken dort stört.“ Das Argument der Parkplatznot lässt Szirucsek nicht gelten: „Wer ein bisschen früher kommt, findet meistens einen Platz in der Nähe. Auf jeden Fall aber im Parkdeck Römertherme, das nicht allzu weit entfernt ist. Gebrechliche oder gehbehinderte Personen kann man natürlich direkt vor dem Theater aussteigen lassen, bevor man einen Parkplatz sucht.“