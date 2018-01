Pkw in Uferböschung gerutscht .

In den frühen Morgenstunden wollte heute Mittwoch eine Frau mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz an der Hainfelder Bundesstraße verlassen, um in die Arbeit zu fahren. Doch kurz nach dem Ausparken verlor sie aufgrund von Glatteis die Kontrolle über ihren Seat.

Das Auto schlitterte über den Asphalt und rutschte ungebremst in die Uferböschung der Triesting, wo die Fahrt von einem Baum gestoppt wurde. Die Lenkerin blieb dabei zum Glück unverletzt, erlitt aber einen Schock. Eine Joggerin, die das Geschehen beobachtet hatte, alarmierte die Einsatzkräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um die Frau.

Um 7.49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pottenstein von der Bezirksalarmzentrale Baden zur Fahrzeugbergung alarmiert. Die vier Mann starke Besatzung war rasch zur Stelle. „Nachdem wir die Salzung des Glatteises veranlasst hatten, konnte mit der Bergung des Fahrzeuges begonnen werden. Das Auto wurde mit unserem Tanklöschfahrzeug behutsam aus dem Graben gezogen und wieder auf der Parkfläche abgestellt“, berichtet Markus Hackl von der FF Pottenstein.

