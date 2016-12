Einen gemütlichen und besinnlichen Abend in angenehmer Atmosphäre verbringen und für ein paar Stunden dem Stress der Vorweihnachtszeit entfliehen: Das ist heuer wieder das Motto und der Rahmen in der „Wein&Spezerei“ – der Weinbar im „Gasthaus Edelsberger“ in der Marchetstraße 30 in Baden.

„An diesem Abend geht es uns nur darum anderen zu helfen, Weihnachten im besten Sinne“, so die Wirtin Anna Ziegler. Am 22. Dezember – ab 18 Uhr – wird es bei freier Spende Feuerzangenbowle aus dem Kessel sowie Maroni und Kartoffelpuffer geben. Dank der Unterstützung von Ottakringer werden die Gäste auch mit Bier versorgt, selbstverständlich wird es aber auch ein feines Tropferl aus der Weinbar geben. Für die musikalische Untermalung sorgen L’Espresso und re:max. Die Einnahmen gehen an LICHT FÜR DIE WELT.

LICHT FÜR DIE WELT ist eine internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung, die sich in 181 nachhaltig wirksamen Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Südosteuropa für blinde und anders behinderte Menschen einsetzt.

Arbeitsschwerpunkte sind Augengesundheit und die Rehabilitation von blinden und anders behinderten Menschen. Im Jahr 2015 konnte Licht für die Welt über 54.000 behinderte Kinder rehabilitativ fördern und fast 100.000 Augenoperationen durchführen. Die Unterstützung erreichte mehr als 1,3 Millionen Menschen in den Armutsgebieten unserer Erde.

Spendenkonto: LICHT FÜR DIE WELT

IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001

BIC: GIBAATWWXXX