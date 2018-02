2018 ist der 100. Todestag des weltbekannten Architekten Otto Wagner. Im Jubiläumsjahr steht nun eines seiner bedeutendsten Frühwerke, die 1867 erbaute Villa am Rainerweg in Baden, zum Verkauf. 1873 ging das Anwesen an den Habsburger Erzherzog Rainer über, der hier nahezu 50 Jahre seine Sommer verbrachte und der Villa und der Stadt Baden kaiserlichen Glanz verlieh. Bis in die 40er Jahre verblieb das denkmalgeschützte Objekt in der Familie Habsburg und noch heute ist das Flair dieser vergangenen Epoche allgegenwärtig.

| NOEN, Christian Dusek