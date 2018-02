Am Samstag lud die FPÖ-Baden unter der Leitung des Bezirksparteiobmannes Nationalrat Peter Gerstner zum Stadtparteitag. Als neuer Stadtparteiobmann wurde einstimmig Rene Hansy gewählt.

In seiner Rede als neu gewählter Obmann sprach sich Hansy für eine „noch bessere Zusammenarbeit“ und einen „noch größeren Zusammenhalt innerhalb der Partei und der Stadtgruppe“ aus, und hielt die anwesenden Funktionäre an, sich noch intensiver den Interessen der Stadt Baden und ihrer Bevölkerung zu widmen.

Weiter in den Vorstand gewählt wurden als Stellvertreter Thomas Schmid und Peter Doppler, Kassier Nadine Pernjak, Schriftführer Herbert Artner, Kurt Kreiner, Thomas Gruber, Johanna Wolkerstorfer, Anton Bosetzky und Walter Gimborn. Durch den neuen Vorstand erwartet sich die FPÖ Baden in den kommenden Jahren eine „gute Entwicklung, sowohl im Interesse der FPÖ, als auch in dem der Stadt Baden“.