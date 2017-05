Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Baden hat einen weiteren Schritt in der Unterstützung armer und armutsgefährdeter Menschen getan. Vorigen Dienstag öffnete in der Wassergasse der erste „SOZIAL.laden“ in Niederösterreich seine Tore.

„Auch wenn Österreich ein reiches Land ist, so gibt es leider doch eine große Zahl von Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben müssen“, so Bezirksstellenleiter Gernot Grünwald, „und die durch den SOZIAL.laden Hilfe in einer neuen Form erhalten.“

Das Rote Kreuz in Baden war schon mehrmals richtungsweisend. 2009 wurde die erste Team Österreich Tafel eingerichtet, die jeden Samstag bis zu 100 Familien versorgt. 2013 öffnete der erste Henry Laden Niederösterreichs in Baden und setzt nun mit dem SOZIAL.laden wieder ein Zeichen.

Eine glückliche Fügung dabei war der Standortwechsel einer SPAR-Filiale, die dem Roten Kreuz Regale und andere Gegenstände überlassen hat. Grünwald dankte auch den 20 bis 30 großen und kleinen Händler aus Baden und Umgebung, die ihre Waren zur Verfügung stellen. Sein besonderer Dank und Stolz galt aber seinem Team und allen Helfern, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.

Seitens der Politik bedankte sich ÖVP-LAbg. Christoph Kainz beim Roten Kreuz, dass das Leitmotiv des Gründers, „Aus Liebe zum Menschen“ in Baden so gelebt werde. Die Segnung des Ladens übernahm dann Leesdorfs Pfarrer Leopold Steyrer, der abschließend zu „bleibet in Frieden“ aufrief.