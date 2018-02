Eine der ältesten Bürger Badens feierte kürzlich ihren sagenhaften 103. Geburtstag: Justine Picha. Zu ihrem Ehrentag gratulierten ihr ihre Nichte und deren Mann sowie ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Markus Sauer mit Ehrengeschenken herzlich.

Die in Wien geborene Justine Picha ist geistig und körperlich derart fit, dass sie ihren Lebensabend in ihren eigenen vier Wänden verbringt. Bis auf eine Heimhilfe und Annehmlichkeiten wie Essen auf Rädern organisiert sie ihren Alltag nach wie vor alleine. Seit dem Jahr 1985 lebt sie nun schon in ihrer Wohnung in Baden, in der sie sich rundum wohl und zufrieden fühlt. Ihr Geheimnis des hohen Alters? „Ich habe mein Leben lang Maß gehalten – nicht geraucht und keinen Alkohol getrunken“, lächelt Picha verschmitzt.