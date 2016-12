Eine rumänische Diebesbande konnten Beamte der Stadtpolizei Baden in der vergangenen Woche ausheben. Bei einer Hausdurchsuchung wurde Diebesgut um Wert von mehr als 10.000 Euro sichergestellt.

Angestellte eines Drogeriemarktes in der Pfarrgasse hatten am Mittwoch gegen 12.45 Uhr angezeigt, dass sich verdächtige Personen im Markt aufhalten. Sie hätten offensichtlich vor, Parfüms zu stehlen. Sofort wurden Streifen der Stadt- und Bundespolizei zum Geschäft losgeschickt.

Störsender für Diebstahlalarm genutzt

Die Beamten konnten zwei verdächtige rumänische Staatsbürger (38 und 24 Jahre alt) unmittelbar vor dem Geschäft anhalten. Die beiden hatten eine Einkaufstasche mit verschiedenen gestohlenen Parfüms bei sich. Einer der beiden trug noch einen Störsender für den Diebstahlsalarm des Geschäftes in der Hand. Die beiden Männer wurden verhaftet und zur Stadtpolizei gebracht.

Kurz darauf zeigte ein Gastronom aus der Pfarrgasse, der den Polizeieinsatz gesehen hatte, an, er habe zwei Männer gesehen, die vermutlich ebenfalls zur Bande der beiden festgenommenen Diebe gehören. Sie seien mit einem Fahrzeug mit französischen Kennzeichen weggefahren, nachdem der Polizeieinsatz begonnen hatte. Nach einer kurzen Fahndung gelang es einer Streife der Bundespolizei, die beiden Verdächtigen, ebenfalls rumänische Staatsbürger (26 und 25 Jahre alt) auf der Umfahrungsstraße anzuhalten.

Diebesgut in Wien gelagert

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurde dann ein Schlüssel für ein Zimmer einer Pension in Wien gefunden. Und dort staunten die Beamten nicht schlecht. Bei der Hausdurchsuchung wurde Diebesgut im Wert mehr als 10.000 Euro gefunden. Parfüms, Kosmetika, Elektrogeräte, Kaffee, Bekleidung und Süßigkeiten hatten die Diebe in den letzten Wochen – sie sind seit Anfang November in Österreich – in Drogerie- und Einkaufsmärkten gestohlen. Bisher sind Tatorte in St. Pölten, Ybbs und Stockerau bekannt. Zum Abtransport der gestohlenen Gegenstände wurde der Polizeibus vollgeladen.

Die vier Männer wurden ins Gefangenenhaus Wiener Neustadt eingeliefert. Gegen den 38-jährigen rumänischen Staatsbürger besteht auch ein Haftbefehl in Deutschland wegen schweren Diebstahls. Weitere Erhebungen sind im Gang.