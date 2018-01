Hintergrund: Die Digitalisierung schreitet voran und erfasst mittlerweile alle Lebensbereiche.

„Gerade auf die Arbeitswelt kommen in den nächsten Jahren viele Veränderungen zu.“ betont Gottfried Forsthuber, Kandidat für die Landtagswahl im Bezirk Baden. „Wir haben die Wahl: Gehen wir optimistisch in die Zukunft und nutzen die Chancen?“ Welche Ausbildung garantiert einen zukünftigen Arbeitsplatz? Welche Branchen werden in den nächsten Jahren boomen? Wie kann Niederösterreich zukunftsfit bleiben? Was hat es mit Kryptowährungen auf sich und wo liegt der Hype? Und schließlich: Was wird sich für den Unternehmer verändern (müssen) um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben?“

„Mit diesen Fragen wollen wir uns interaktiv beschäftigen“, freut sich Forsthuber, der sich für die Veranstaltung das Badener Jugendlokal Melkerkeller ausgesucht hat. Neben Forsthuber himself diskutieren am Podium VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav,, Lukas Scheiber von der international erfolgreichen Firma „ms gis“ und Bauherr des Technologiecampus Baden, Georg Markus Kainz, Datenschützer und Experte in Sachen Kryptowährung, sowie die Schulsprecher der Badener Gymnasien.

„Erfahrung trifft Newcomer, Wirtschaft trifft Politik, aber das wichtigste: Wir alle kommen zusammen und machen uns Gedanken über unsere Zukunft“, so Forsthuber.

Im Anschluss an die Diskussionsveranstaltung gibt es eine DJ-Line mit Chris Vega (Baden in Weiß) und Fingerfood.