Die Patientenversorgung im neuen Landesklinikum Baden hat am Freitag begonnen. Alle Abteilungen aus dem alten Gebäude sind in den Neubau in der Waltersdorfer Straße 75 übersiedelt, auch die Psychiatrie ist nun direkt in das Haus integriert. Baden verfügt damit über „eines der modernsten Krankenhäuser Europas“, ist Direktor Johann Pidlich stolz. Gemeinsam mit Landesrat Karl Wilfing (VP) begrüßte er am Freitag die erste stationäre Patientin persönlich.

Auf rund 64.000m² entstand in den vergangenen Jahren östlich des bestehenden Krankenhauses der Klinikneubau mit drei Pavillons und einem zentralen Foyer. Der Zugang in das neue Landesklinikum Baden erfolgt ab sofort über die Waltersdorfer Straße 75. Geparkt wird am vis-a-vis liegenden Parkdeck.

24 Stunden-Notfallversorgung gebe es an beiden Standorten, Baden und Mödling, betont Pidlich. Mit auf einander abgestimmten, medizinischen Schwerpunkten. In Baden entsteht dazu das Unfallzentrum für die nördliche Thermenregion, zudem Chirurgie und Urologie. Weitere Schwerpunkte: Innere Medizin mit Onkologie, Endoskopie, Dialyse und einer eigenen Palliativstation.