Mit Pater Amadeus Hörschläger, ehemaligem Stadtpfarrer in St. Stephan, hat Baden gerade erst einen neuen Ehrenbürger erhalten. Auf Antrag von Altbürgermeister Kurt Staska (VP). Der ist nun seinerseits als nächster an der Reihe: Im Gemeinderat am Dienstag soll dem im September zurückgetretenen Staska das Ehrenbürgerrecht zuerkannt werden.

Eine Mehrheit für den Antrag von Staskas Nachfolger Stefan Szirucsek (ÖVP) ist sicher. Denn nicht nur die Volkspartei, sondern auch deren Koalitionspartner Grüne und NEOS werden wohl geschlossen zustimmen. Und auch die SPÖ, wie Vorsitzender Markus Riedmayer klarstellt:

„Ja natürlich. So eine Auszeichnung sollte möglichst bald nach dem Rücktritt erfolgen. Wir waren uns zwar in der Sache oft nicht einig, aber ich bin überzeugt, dass Kurt Staska seine Ämter immer nach bestem Wissen und Gewissen und mit Leib und Seele ausgeübt hat.“

Auch Breininger würde dem Antrag zustimmen

Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne), sechs Jahre lang Koalitionspartnerin Staskas, lässt keinen Zweifel an ihrer Unterstützung: „Es entspricht nicht nur den Usancen der Stadtgemeinde. Kurt Staska war der erste Bürgermeister in einer Koalition. Er wird als Bürgermeister der Taten, nicht der Worte, in die Chronik unserer Stadt eingehen. Seine freundliche, bodenständige Art hat Baden neu positioniert.“

Kryptisch gibt sich Bürgerlisten-Chef Jowi Trenner: „Diese Ehrenbürgerschaft kommt mir zu früh. Ich bin aber nicht nachtragend.“ Nicht erhalten wird Staska die Stimme von Stadtrat August Breininger (Bürgerliste „wir badener“). In Breiningers Amtszeit als ÖVP-Bürgermeister war Staska Vizebürgermeister.

Vorgänger August Breininger: „Würde zustimmen.“ | NOEN

Nach Breiningers Wechsel zur Bürgerliste verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den einstigen Weggefährten deutlich. Und: Breininger, selbst Ehrenbürger, hatte sich gegen das Ehrenbürgerrecht für Pater Amadeus ausgesprochen. Als Grund nannte er die seiner Ansicht nach zu kurze Amtszeit Hörschlägers als Stadtpfarrer von fünf Jahren. Staska war von 2010 bis 2016, also nur ein Jahr länger, Bürgermeister.

Staska: „Über ungelegte Eier gackert man nicht“

Grund für Breiningers fehlende Zustimmung am Dienstag ist aber ein anderer. „Ich werde im Gemeinderat nicht anwesend sein, weil ich zur Leopoldi-Feier des Landes in Grafenegg eingeladen bin“, kündigt er an. Dem Ehrenbürgerrecht für Staska hätte er sonst zugestimmt: „Ich habe nichts dagegen. Er war zwar nur sechs Jahre Bürgermeister. Davor aber schon Vizebürgermeister und Stadtrat.

Staska selbst will den Beschluss im Gemeinderat abwarten: „Über ungelegte Eier gackert man nicht.“